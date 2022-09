Switch....heu non sur PC et Xbox.Qu'il s'appellerio Homestead Arcana et édité par Skybound Games.Microsoft ayant maté le ND d'hier a compris qu'il fallait s'engouffrer dans le nouvel eldorado du JV: les Jeux de fermiers.La demande est forte, très forte en effet les bobos des villes (génération enfanté par la sainte millionnaire Greta Guthberg) voulant vivre la sensation d'être de vrai producteur de légumes seront ravis d'apprendre l'arrivée de ce titre.Les jeux de fermier, ce n'est que le début! Il y aura un avant et un après le Nintendo Direct du 13 septembre 2022. Activision prépare déjà son Call of Carrots pour rassurer ses actionnaires.