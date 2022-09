Bonsoir, petite liste à l'arrache de ports PC non-officiels auquel je joue ou dont j'ai entendu parler, partagez les votre si ils ne sont pas listés.Super Mario 64 (sm64ex-coop) : sûrement le plus connu, ça doit faire 2 ans que je suis dessus quasiment tous les jours (port après ports évidemment), il y a un artwork que j'ai retapé dans le jeu (inclus dans le pack Render96 normalement).- Caméra analogique, des corrections de bugs, plus de limitation matériel : distance d'affichage max, 2160p / 60fps et plus.- Textures en haute définition, modèle basé sur les artworks et les modèles 2D passent à la 3D (certains niveaux, les arbres, les ennemis, les pièces...).- Coop jusqu'à 16 avec sélection de personnages et mini-jeux (via Discord).- Star Road et Mario 74 intégrés.The Legend of Zelda Ocarina of Time (Ship of Harkinian) : assez récent, pas encore de grosse scène modding.- Caméra analogique, des corrections de bugs, plus de limitation matériel : distance d'affichage max, 2160p / 60fps et plus.- Randomizer, le mode le plus mise à jour car la scène est énorme, la durée de vie du jeu en devient infinie.- Une pléthore d'options en tout genre, voir les Ship of Harkinian Directs pour plus d'infos, c'est inlistable tellement il y en a.Driver 2 (REDRIVER2) : j'y avais jamais joué (si la version GBA ne compte pas), la jouabilité assez dingue en se mettant dans le contexte de l'époque, le jeu porte bien son nom, comme pour les autres ports, 2160p, 60fps, fluide, correctifs etc.En vrac : Sonic 3 (A.I.R) , la scène modding est énorme sur ce port. Doom 1/2 , un classique. Sonic 06 (Unity remake), enfin jouable sans s'arracher les cheveux. Sonic Riders (Unity remake). Duke Nukem 3D , remake sur le moteur de Serious Sam, parfait pour ce jeu. A Link to the Past qui vient de sortir.À venir : Jak and Daxter (98%)- The Legend of Zelda The Minish Cap (97%)- The Legend of Zelda Majora’s Mask (67%)- The Legend of Zelda Breath of the Wild (17%)- The Legend of Zelda Twilight Princess (0%)