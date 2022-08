Avec le développement fulgurant des plateformes de jeu en cloud via des services tels que NVIDIA GeForce Now ou encore le Xbox Cloud Gaming, les constructeurs se positionnent de plus en plus pour proposer des machines dédiées à l’utilisation en Cloud. Le spécialiste suisse du hardware, Logitech, tente justement sa chance sur ce marché avec le géant chinois Tencent.Premier aperçu en images pour la console cloud de Logitech et TencentC’est Evan Blass, @evleaks sur Twitter, qui a leaké les premières images potentielles de la console portable en préparation chez Logitech et Tencent dont nous vous parlions début août. Le blogger et spécialiste de l’actualité smartphone a partagé trois photos sur son compte Twitter. On y découvre la console, prétendument nommée « G Gaming Handheld », intégrant deux joysticks, des boutons lettrés classiques, des gâchettes, un bouton Home et un bouton « G ».La console de Logitech et de Tencent n’est pas sans rappeler d’autres consoles portables telles que le Steam Deck ou la Nintendo Switch Lite, sans oublier que sur le secteur du cloud, la « G Gaming Handheld » sera en concurrence avec d’autres supports dédiés au cloud, mais aussi avec des smartphones : Kishi V2 de Razer, la 8bitDo Pro 2 ou encore SteelSeries Stratus+.L’intérêt de ce type de console reste avant tout le confort d’utilisation d’avoir un appareil efficace dédié au cloud gaming. Reste à connaître sa date de sortie, mais aussi son prix et l’intégration des plateformes de cloud gaming, deux critères centraux quant au succès du « G Gaming Handheld » de Logitech et Tencent.