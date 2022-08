De fait, en plus de changer les habitudes des consommateurs en sa faveur, l'essor de la SVoD a également impulsé un mode de production différent. Comme le soulève l'acteur, les films sont désormais pensés afin de générer l'ensemble de leurs recettes au gré de leur exploitation en salle. Fatalement, cela entraine une frilosité soudaine des studios à prendre des risques en finançant des films plus ambitieux que le blockbuster franchisé moyen.De plus le fait que certains films ne sortent plus en edition physique fait que lorsqu'ils sont supprimé des différents sites de streaming, il n'est plus possible d'y accéder légalement. D'autres sont simplement censurés/retouchés comme certaines œuvres sur Disney+ et on ne peut plus revoir l'ancienne version.Bientot la même pour le jeu video ?