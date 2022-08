J'avoue, j'ai été voir au cinéma House of the Dragon, et si j'étais sceptique, je suis ressorti de la salle en voulant voir la suiteBon, forcément, mon amour des dragons y est pour quelque chose, mais là, je vais devoir rattraper mes sessions de Game of Thrones (je m'étais arrêté en cours, je sais plus pourquoi) pour bien saisir l'univers de cette nouvelle série HBO.Bref, juste ce qu'il faut de tension, de personnage infecte et infréquentable avec aucune limite (toute ressemblance sera fortuite), de dégueulasserie et d'incertitude qui te libère pas en plein milieu d'une action pour te forcer à regarder l'épisode suivant (coucou Manifest... j'sais pas pourquoi je l'ai casé là).Bref, j'voulais pas spécialement mater cette série, mais pour le coup... Chapeau ^^ !