Je viens de découvrir pourquoi des boulets réclament des ristournes à longueur de temps.



Quand on "suit" un objet sur Ebay, on reçoit quasi systématiquement des offres personnalisées.



Une Switch en parfait état à 140 euros ? J'ai suivi. Je n'osais pas acheter. Puis offre de 20 putain de pourcents comme aç, tac. Pour moi. J'ai putain de craqué et je regrette carrément pas.



Maintenant, quand j'ai envie d'un truc, je suis l'objet, et j'attends. Systématiquement ou presque, je reçois des offres à la baisse.



Donc voilà, au bout d'un moment -8%, -5%, -10% ça compte.



Je ne suis pas riche et je n'ai pas envie de faire du stock, mais ces réducs, je les vois comme je les vois quand on me les réclame : comme de l'argent que l'on me donne.