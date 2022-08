Si vous surkiffez Fortnite et que l'époque de Power Stone vous manque, sachez que Rumbleverse est disponible depuis hier sur Xbox, PlayStation et PC ! C'est un jeu vraiment fun, qui souffre d'une sortie dans l'ombre de Multiversus au milieu du mois d'août, mais qui mériterait définitivement une meilleure visibilité.Ah, et au passage, sachez que cette version Xbox Series S mériterait encore un chouïa d'optimisation, j'ai pu noter des drops de framerate, mais rien qui n'ait entaché mon plaisir de jeu !Pas de sortie physique pour le moment (ni même via limited run), vous ne pouvez que le télécharger gratuitement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Je sais que ça va décevoir énormément de monde sur Gamekyo. Pas de mode hors ligne non plus.