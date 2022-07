Même si on pouvait légitimement s'interroger sur la véracité du Hack réalisé par un groupe de Hacker.

Bandai namco vient de confirmer la chose:



"Le 3 juillet 2022, Bandai Namco Holdings Inc. a confirmé avoir été confronté à un accès non autorisé par un tiers aux systèmes internes de plusieurs sociétés du groupe dans les régions asiatiques (à l'exclusion du Japon),



Après avoir confirmé l'accès non autorisé, nous avons pris des mesures telles que le blocage de l'accès aux serveurs pour empêcher la propagation des dommages.



En outre, il est possible que des informations relatives aux clients de l'activité Jouets et Loisirs dans les régions asiatiques (à l'exception du Japon) aient été incluses dans les serveurs et les PC, et nous sommes actuellement en train d'identifier le statut de l'existence de la fuite, l'étendue des dommages, et d'enquêter sur la cause.



Nous continuerons à enquêter sur la cause de cet incident et nous divulguerons les résultats de l'enquête le cas échéant. Nous travaillerons également avec des organisations externes pour renforcer la sécurité dans l'ensemble du groupe et prendre des mesures pour éviter que cela ne se reproduise.



Nous présentons nos plus sincères excuses à toutes les personnes concernées pour les complications ou les inquiétudes causées par cet incident."



Maintenant reste à voir aussi si un petit malin voulant surfé sur le hack a propagé une fake liste des projets à venir.