L'Unreal Engine 5 est disponible en version stable depuis avril dernier après avoir passé presque un an en accès anticipé. De très nombreux jeux devraient être développés via cet outil. Parmi ceux déjà annoncés, on peut citer The Witcher 4, le prochain Tomb Raider, le nouveau Mass Effect, Senua’s Saga: Hellblade 2, S.T.A.L.K.E.R. 2 ou encore Redfall. La liste va sans aucun doute s'étoffer dans les mois et années qui viennent.

S'il ne rentre pas beaucoup dans les détails, Karis explique cependant qu'en rendant Nanite, le système de géométrie virtualisée de l'UE5, pleinement compatible avec DirectStorage, l'API permettra d'améliorer les performances liées au Virtual Texturing. Cela contribuera à réduire la mémoire nécessaire au chargement des textures.



L'un, voire le premier jeu à prendre en charge DirectStorage à sa sortie sera Forspoken, dont la sortie a récemment été repoussée au 24 janvier 2023. Le titre de Square Enix a d'ailleurs été utilisé comme vitrine par Microsoft pour présenter sa technologie, et les résultats sont prometteurs, entre amélioration des performances, temps de chargement réduits et réduction de l'utilisation CPU.

Cela devrait permettre au monde du PC de caresser l'espoir d'obtenir des temps de chargement plus rapide que sur la PS5 de Sony.