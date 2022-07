... C'est vraiment pas mal ! Je ne sais pas comment j'ai fait pour passer à côté de ce jeu, mais le synopsys où les nords coréens envahissent les USA est plutôt interessant, ça me rappelle un peu le dernier Wolfenstein (mais avec l'Allemagne nazie).Il y en a qui connaissaient déjà ce jeu ? Il était en promo jusqu'à lundi à 1,99 € (bon après, c'était en démat', donc je pense que ça n'aurait pas plus à la plupart des membres ici). Là il est remonté à 19,99 € ^^ !

posted the 07/07/2022 at 06:29 PM by suzukube