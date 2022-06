Hum,J'ai découvert 2 jeux ce week end. Nakara, que j'ai commencé par détester et finalement au fil des parties, j'avoue qu'il est fun...Et Ni No Kuni Cross World.Je n'avais jamais osé l'installé car j'ai tellement mais tellement entendu du mal de ce jeu sur Gamekyo ( NFT) que je m'étais dis tant pis, mais comme maintenant j'ai enfin 256 Go d'espace sur mon téléphonej'ai installé le jeu et...J'adoreJ'me dis que j'dois être cinglé, même le mode automatique me va sur un smartphone ^^ ! Ça me semble être un bon jeu Ni No Kuni pour portable jusque-là...Y'en a qui se sont investi dans le jeu, y'a vraiment un moment où ça coince ou ça gueule juste parce que c'est un jeu mobile gratuit et que ça ne veut pas lâcher un petit 2 € ?