Une news pour connaisseur et personne qui a du goût. En Effet la compagnie Treasure Soft donne de ses nouvelles! En annonçant bosser sur un projet fortement demandé par ses fans! [TREASURE 30e ANNIVERSAIRE] Le 19 juin 2022, Treasure Inc. a célébré son 30e anniversaire ! En cette année de 30e anniversaire, nous travaillons dur pour sortir "ce" titre qui a été demandé par beaucoup d'entre vous. Nous espérons que vous continuerez à soutenir le Trésor à l'avenir. Un nouveau Gunstar Heroes? Un nouveau Sin'n Punishment? Un nouveau Ikaruga?

posted the 06/19/2022 at 12:59 PM by newtechnix