Tout d'abord, il y a un point d'interrogation, donc rien n'est définitif.Mais soyons honnête, difficile de s'enthousiasmer quand tu montres en premier au public un FPS-like sur une lune grise générique... avec 15 FPS.Toutes les lacunes de Bethesda reviennent encore une fois au visage :- Des animations hachées- Des visages figées avec peu d'expression- Des combats assez plats avec une IA inexistante- Du crochetage à peine remanier de Skyrim- Des interfaces hideuses (avec des codes couleurs en barre tout droit sortis de Paint... ils sont sérieux ?Mais globalement, ça manque d'une vraie DA qui sort du lot pour le moment. Les phases spatiales ont l'air d'être plus réussies, mais tout semble très vide.Bref, la présentation était hâchée et peu inspirée. Heureusement qu'ils ont retardé le jeu en 2023.Votre avis ?

posted the 06/12/2022 at 06:47 PM by wilhelm