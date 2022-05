Préparez-vous à voir du FIFA à toutes les sauces.Actuellement en pourparlers avec de grands éditeurs, des entreprises de médias et des investisseurs pour la création d’un nouveau jeu de simulation en 2024, suite à la fin du contrat d’exclusivité avec Electronic Arts, la FIFA prépare également plusieurs jeux de divers genres (expériences interactives et virtuelles) autour de la Coupe du Monde – Qatar 2022 pour le troisième trimestre de cette année.D'autres projets sont également à l’étude avec plusieurs grands noms de l’industrie vidéoludique en vue de la prochaine Coupe du Monde Féminine.A noter que FIFA 23 regroupera pour la première fois les Coupes du Monde de la FIFA masculines et féminines en une seule édition du jeu.