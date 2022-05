Je viens de buter Radahn, assez facilement avec l'incantation du Dragon Putrefié. Et donc à mois 80.000 runes.

Et là vieux Bug, après la cinématique, je suis bloqué sur l'île impossible de me téléporter... Seule option possible mourir. Et avant que je comprenne ce que j'était en train de faire, je suis mort une 2e fois donc impossible de récup les runes...

Suis Deg.

Voilàààà, qu'est ce que c'est frustrant Elden Ring