Hello ! Actuellement, Nintendo a mit le paquet sur les promotions Nintendo Switch ! Et de mon côté, c'est donc sur Waifu Impact queBref, 4,49 € pour toujours avoir une waifu dans la poche et pouvoir en profiter dans un bar au bord de la mer, ça n'a pas de prix !Sinon, niveau promotion, c'est le grand bordel (et même mon site https://nintendo-otaku.com bug graphiquement à cause du nombre de page lol). J'ai du mal à faire un résumé mais je retiens :- The Talos Principle: Deluxe Edition à 5,99 €- No More Heroes 1 et 2 à 9,99 € chacun- Citizen of Space à 2,99 € qu'on arrête de me harceler avec ce jeu.- Iconoclasts à 7,99 €- Street Fighters 25th à 11,99 €Et puis... Je vous laisse dans les commentaires me donner vos trouvailles, j'en ferais (peut être) une vidéo / article compilation.