Pour ma dernière émission de La Minute Gaming avec Orange, j'ai choisi de parler de 13 Sentinels Aegis Rim. Bon, j'avoue, ce n'est pas le sujet le plus facile pour le grand public, mais un Visual Novel avec une histoire de cette qualité, en français, ça ne se rate pas (bon, ok, y'a aussi le côté jeu de stratégie qui entre en compte, mais si vous n'y arrivez pas, passez en mode facile) !Je ne sais pas s'il reste des refractaires à ce jeu, mais il s'agit d'un jeu de science fiction vraiment japonais (c'est vrai), mais aussi visuellement dantesque (si vous aimez le style de Vanillaware).Et cette version Switch permet d'en profiter comme d'un petit livre, on peut commencer ses sessions sur la TV, continuer un peu avant d'aller dormir au lit, ou lire la suite pendant sa pause déjeuner (avec la veille de la Switch), et j'avoue que ça rend la plateforme parfaite pour ce jeu ^^ !Je n'ai pas l'impression d'avoir eux plus de ralentissements que sur PS4 (ça peut arriver dans des batailles ou des Mechas se regroupent et utilisent des grosses attaques spéciales par exemple), mais de toutes les manières, si vous êtes du style à chercher à quel moment le jeu passe en 27 fps, passez votre chemin : ce n'est pas une claque technique.Pour finir, les phases de combats sont "interessantes" (enfin personnellement c'est loin d'être ma partie préférée du jeu car assez austère et stylisée). Ca pourrait plaire aux amateurs de Tactical vu qu'Advance Wars a été repoussé, mais attention, ce n'est pas du tout le même style de jeu, ici tout bouge en temps réel.Après, si c'est vraiment de la stratégie que vous voulez et que vous avez terminé les Fire Emblem, je vous recommanderai plus Project Triangle Strategy, le prochain jeu que je vais entamer je pense :-)Je vous souhaite un excellent week end, profitez du calme pour revisiter les jeux auxquels vous n'avez pas eu l'occasion de jouer. Je pense à Sackboy Adventure sur PS5/4 qui mérite le coup d'oeil, ou à Killer Instinct qui reste un sacré jeu de combat exclusif à la Xbox ^^ !