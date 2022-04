Phonandroid

Gemtasu

En effet, selon l'utilisateur de Twitter @Trashbandatcoot, quatre fichiers ont été divulgués sur 4chan, dont un émulateur Game Boy portant le nom de code “Hiyoko” et un émulateur GBA portant le nom de “Sloop”. Les émulateurs ont apparemment été créés par NERD, qui signifie Nintendo European Research & Development, une équipe qui a géré d'autres émulateurs utilisés sur la Switch.Les nouveaux émulateurs Game Boy et GBA rejoindront donc les autres émulateurs déjà présents sur la console Nintendo Switch. Après les émulateurs de la NES et SNES, les joueurs abonnés au nouvel abonnement « Switch Online + Pack additionnel » ont pu découvrir un large catalogue de jeux N64 et Megadrive.Un certain nombre de jeux ont apparemment déjà été testés sur les nouveaux émulateurs :Astro Boy: Omega FactorCar Battler Joe*Castlevania: Aira of SorrowCastlevania: Circle of the Moon*ChuChu Rocket!*Drill DozerFire Emblem: The Sacred StonesF-Zero: Maximum VelocityGame & Watch Gallery 4Golden SunGolden Sun: The Lost AgeGunstar Super HeroesHarvest Moon: Friends of Mineral Town*Kingdom Hearts: Chain of Memories*Kirby and the Amazing MirrorKoro Koro Puzzle Happy Panechu!*Kuru Kuru KururinLufia: The Ruins of Lore*Mario & Luigi: Superstar SagaMario Golf: Advance Tour Mario Kart: Super CircuitMario Party Advance*Mario Tennis: Power TourMario vs. Donkey KongMega Man Battle Network 5 – Team ProtoMan*Mega Man Battle Network 2Mega Man Zero 3Metroid FusionMetroid: Zero MissionMr. Driller 2Ninja Five-OPokemon Mystery Dungeon: Red Rescue Team*Pokemon Pinball: Ruby & SapphireSuper Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3Super Robot Taisen: Original GenerationTactics Ogre: The Knight of LodisWario Land 4WarioWare, Inc.: Mega Microgames!Yoshi’s Island: Super Mario Advance 3The Legend of Zelda: The Minish CapThe Legend of Zelda: Link’s Awakening DXQixSuper Mario LandTetris