J'ai grave envie d'aller voir Sonic 2 maintenant qu'il n'y a plus de passe sanitaire ! Y'avait aussi un autre film que je voulais voir mais mon pass #2Doses bippait rouge, alors j'ai laissé tombé xD ! Mais j'm'en souviens plus maintenant...On était parti de loin sur le premier Sonic, j'me souviens encore ceux qui défendaient le design original ! "Oui mais non c'est comme Détective Pikachu c'est pour avoir un design spécifique au cinéma, comment t'intègrerais un SONIC par réaliste dans un décors réaliste greugneugneu" xDSinon Platinum Games a sorti une nouvelle vidéo, j'pensais voir Bayonetta 3 et j'tombe la dessus WTF ?!