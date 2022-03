1440p 30 fps1080p 60 fpsPas de RT ShadowLa machine avec 12 Tflops est à privilégier avec un éran 4KPlusieurs ralentissements à 50 fps, et plus nombreux que sur Xbox Series XRalentissement possible à 30 fps en faisant exploser de nombreux véhicules au même endroit.Même temps de chargement (21 sec)

posted the 03/26/2022 at 07:15 AM by suzukube