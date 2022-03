Bon... Je voulais juste vous faire part que Stranger of Paradise nécessite une assez grosse config pour le faire tourner.Pour être précis, c'est la partie CPU qui doit être costaud, avec un i7-6700 de bureau minimum pour le faire tourner sur la fiche technique du jeu. J'ai un i5-9400F et ça donne ça :Où selon les moments -_- ! (ça tourne plus ou moins bien là) :Et quand je vois comment le jeu tourne sur une pomme de terre comme la Xbox Series S, ça me rappelle quand même que les consoles, même comme les Xbox, ont bien des avantages sur les PC, surtout sur les jeux mal optimisés...J'regrette d'avoir critiqué les reflets et les textures non chargées de cette version... Si je savais...NDLR : je n'ai aucune envie de changer mon processeur (sans changer de carte mère c'est 9700 Max), ni d'acheter une RTX 3070 à plus de 1000 €.