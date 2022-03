Rejoignez Rich pour un retour en arrière sur le lancement d'Elden Ring sur PC, sur son mauvais fonctionnement sur Steam Deck pendant les derniers jours de la période d'évaluation, puis sur la façon dont les optimisations de Valve via la couche de compatibilité Proton ont transformé le jeu. Une PS4 portable ? Meilleure que la Xbox One S ? Découvrez-le par vous-même... et oui, des tests sur deux PC haut de gamme avec le patch 1.02.03...



Au passage, on peut constater que le jeu tourne mieux que sur PS4 : Le graphique "Frame-Time" oscille clairement sur PS4, là où il reste parfaitement plat sur Steam Deck, montrant ainsi la quasi-absence de Frame-Timing sur la plateforme de Valve.