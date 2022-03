Le Steam Deck ne serait pas SI top que ça avec Windows... Pas de son sur les haut-parleurs, performances des jeux moins bonnes que sous Linux, ergonomie aux fraises, temps de chargements plus élevés, pas de dual boot (vous devez supprimer Steam OS)... Ça me rappelle juste un système "hacké". Moi qui aime les expériences polies à souhait... Vous avez des retours vous ? Quels sont-ils ?

posted the 03/13/2022 at 01:10 AM by suzukube