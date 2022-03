Hum... Après mon petit tableau de peinture, j'ai voulu reprendre mon aventure sur Babylon's Fall en me disant : bah écoute, on est parti du mauvais pied, mais ptet que si on s'accroche un peu... (surtout qu'entre temps, on est passé par Stranger of Paradise, c'est autre chose que de jouer à Babylon's Fall entre 2 parties d'Horizon Forbidden West).Verdict ? Frustrant ! Ça rappelle trop les Boss de Bayonetta (ou Nier Automata) et ça donne envie que le jeu soit autrement... Surtout que du coup j'ai dévérouiller des armes plus puissantes que celle de base ^^ !Par contre, le mode multijoueur est vraiment... étrange, brouillon, et on ne sent pas vraiment de synergie avec les autres joueurs.Notez que le premier Battle Pass est gratuit et que vous pouvez y accéder dans la démo du jeu ^^ !Bonus : Voici à quoi ressemble le second monde ^^ !Et puis des captures d'écran (parce que c'est joli des fois)