Salut tout le monde,



Depuis le mois de février, ça fait du bien de ré-entendre parler de ce qui nous intéresse le plus : le jeu vidéo et le plaisir que l'on peut avoir dessus. En effet, on a eu une très longue période où l'on a plus parlé des stratégies des différents constructeurs sur le "comment vendre des jeux".



Les dernières grosses sorties de février ont prouvé une chose : l'achat a toujours le vent en poupe et même un Sifu a dépassé le million d'unités il y a quelques jours. On le sait, ces ventes, surtout durant les premiers jours après la sortie d'un jeu, sont celles qui rapportent le plus de marge.



Finalement, ce ne doit pas être si simple que ça pour ces studios à succès de choisir quelle stratégie adopter pour la sortie de leur production.



Quel est votre avis ?