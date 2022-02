Apres 5 ans d’attentes, Horizon Forbidden West est enfin arrivé (et encore en meme temps qu’un Open World 97 Metacritic histoire de lui mettre encore un peu de challenge en face- Techniquement ça claque la rétine- Artistiquement aussi- Combats très très fun- Le lore et le scenario principale toujours prenant- Une superbe OST- Plus varié en activités que le premier- La paravoile, la nage et le ***- Bonne durée de vie- Quelques bugs ici et là- Exploration peut-être encore pas assez récompensée.- VF en dents de scie.Pour évidement commencer le jeu défonce aussi bien artistiquement (hormis certains charadesign humains douteux) que techniquement, le tout dans un 60fps qui ne bronche pas en mode performance sur PS5 (coucou Elden Ring). On se prend des baffes visuelles tout au long de l’aventure, il n'y a pratiquement pas un décor a jeter. Mention spécial au village de Méliopée dont l’arrivée est l’un des passages les plus beaux du jeu ou encore à la zone la plus a l’Ouest, juste fou.Les combats notamment au corps à corps ont gagnés en fun et en souplesses, et certaines des nouvelles machines à affronter comme le Serpent géant petent la classe. Les activités ont gagnés en variétés, on retrouve les camps d'humains à nettoyer, les mini-donjons "Creusets" ou encore les grands cous, mais on trouve aussi des courses, des énigmes environnementales, un jeu de société ou encore des quetes annexes bien mieux ecrites et qui nous emmènerons parfois dans des lieux specialement dédiés a celles-ci.Concernant le scenario on quitte enfin le passée pour affronter une menace venant du présent, menace qui fut déjà teasé dans le précédent. Concernant l’OST, je ne sais pas ce qu’il s’est passé, mais autant celle du premier ne m’avait fait aucun effet, autant l’OST du 2 comporte des pistes vraiment superbes qui apporte un gros plus a certaines scènes ou lieux (d'ailleurs le premier volume est sortie)Pour finir la grosse nouveauté en plus de la paravoile : La nage qui est vraiment très plaisante a manier et qui donne lieux a de beaux moments de plongés notamment dans une certaine quete principale.Au niveau des points negatifs le jeu a des bugs a corriger (ennemi qui disparait, PNJ qui part en sucette, touches qui ne marchent plus ect…), ya encore un peu de boulots. L’exploration, si elle est mieux récompensée que dans le premier, ne l’est toujours pas assez a mon gout et il arrive frequement qu’on arrive a un endroit ou on sait qu’il va se passer quelque chose mais faut lancer la bonne quete.Pour finir j’avais fait le premier en VO, mais j’ai decidé de faire le second en VF par flemme de passer mon temps a devoir lire les subs pendants que j’explore ou combat. Autant je salue la grosse variété du casting, autant il y a vraiment a boire et a manger. Mention special a la voix officielle de Carrie-Anne Moss complément a coté dans le role de Tilda, comme quoi un acteur et un perso en 3D c'est pas la meme.