Analyse technique du jeu Elden Ring par NX Gamer :







*Mode Qualité :-PS5/XSX : 2160p natif.-XSS : 1440p.*Mode Framerate :-PS5/XSX : 2160p dynamique (1512p~2160p), un léger avantage à la PS5 dans ce mode de 12% sur certaines scènes la résolution semble plus élevée : 1620p sur PS5 contre 1512p sur XSX.-XSS : 1440p dynamique (souvent entre sub-1080p~1170p).■En dehors de la résolution, du framerate et les ombres le reste des paramètres graphiques est identique sur les deux modes.-60fps non locké dans les deux modes.*Mode Qualité :-30~47fps sur PS5/XSX/XSS (cette dernière est la moins bonne des trois).-La PS5 a généralement un avantage de 4~7fps par rapport à la XSX même avec le patch day one (1.02).*Mode Framerate :-La PS5 reste la meilleure option dans ce mode même si en vrai aucune des consoles n'a un framerate locké.-Support du VRR sur Xbox Series.-PS5 : 6.3 secondes.-XSX : 17.8~19.7 secondes.-XSS : 18.2~20.5 secondes.