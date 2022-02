C'est avec le cœur lourd que je partage une nouvelle choquante et triste. Je ne suis plus le PDG de That's No Moon. J'aime l'entreprise que j'ai construite et toutes les personnes extraordinaires que j'ai amenées en son sein. Ils sont une collection de certains des meilleurs artistes et techniciens du monde. Je ne doute pas qu'ils feront des choses incroyables et ils me manqueront énormément. Lorsque le premier jeu de TNM sortira, je serai parmi les premiers à y jouer et lorsqu'il remportera des prix, je les fêterai avec eux. Pour l'instant, je quitte Las Vegas, le regard tourné vers l'avenir. Je suis plein d'espoir, inspiré et prêt pour la suite.

Cofondateur de That's No Moon après n'avoir pas pu réaliser son premier jeu au sein de PlayStation Studios Visual Arts (filiale dédiée exclusivement au support de développement) suite à un refus de la direction de Sony Interactive Entertainment, Michael Mumbauer met fin à sa nouvelle aventure dans l'industrie vidéoludique moins d'un an après la création du studio composé d'anciens de Naughty Dog, Santa Monica Studio, Bungie et Infinity Ward.Pour mémoire, Smilegate a investi plus de 100 millions de dollars dans That's No Moon pour créer un ambitieux jeu d'action-aventure solo AAA à la troisième personne (supervisé par Taylor Kurosaki avec Jacob Minkoff en tant que game director). Des différends créatifs pourraient être la raison de ce départ inattendu.