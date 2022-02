Venez à la rencontre d’un Galop-griffe et d’Aloy sur le parvis de la Gare Saint-Lazare à Paris, du 18 au 23 février 2022. Et rendez-vous sur les quais de la ligne 3 du métro pour une exposition exceptionnelle de 8 artistes.



Notre histoire se construit sur nos ruines.



Rejoignez Aloy dans son périple dans l’Ouest interdit, une frontière mortelle qui recèle de mystérieuses nouvelles menaces.



Explorez des terres lointaines, combattez des machines plus grandes et plus impressionnantes, et rencontrez de nouvelles tribus étonnantes en retournant dans le monde post-apocalyptique d’Horizon.

Bonus : Quelques images de notre consœur Kayane :