Bonjour,

On me propose un pack PSVR v2 complet avec les deux pads et la caméra pour 70 euros ... Déjà je ne suis pas certain que cela vaille bien le coup ...

Ensuite j'ai ma PS4 pro en 9.0 et je me demande s'il y a de bons jeux récents pour exploiter ce PSVR ?

Enfin j'ai vu qu'on pouvait aussi le brancher sur PC ...



Cela est intéressant à votre avis ?



Merci