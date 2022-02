Salut tout le monde,



On le sait tous, à la sortie de la PS5, la politique commerciale de Sony était de dire que ses jeux allaient être vendus à 79,99€.

Alors oui, sur le store, c'est une réalité mais c'est le marché physique qui m'intéresse ici car j'ai l'impression que le joueurs arrivent de plus en plus à trouver les jeux même le jour de lors sortie à moins de 60€ dans les grandes enseignes, ce qui est quand même intéressant.



Alors, ces 80€, est-ce un mythe ou une réalité ?