La semaine dernière, Kamiya a attiré l'attention de la presse après avoir déclaré à IGN Japon qu'il aimerait ouvrir des discussions avec Microsoft sur la possibilité de revoir Scalebound.Invité à une interview pour VGC qui sera bientôt publiée, le vice-président de PlatinumGames a affirmé qu'il ne plaisantait pas à propos de refaire Scalebound."Pour être honnête j'ai participé à de nombreuses interviews depuis la fin du projet et j'ai l'impression d'avoir dit à plusieurs reprises que j'aimerais pouvoir le refaire. Et j'entends des fans dire qu'ils veulent vraiment jouer à ce jeu, ce qui est dommage... je veux le leur donner quand j'entends ça."Les reactions depuis la derniere interview l'ont galvanisé au point qu'il confirme "Non, ce n'est pas une blague : je suis totalement sérieux à ce sujet"Lorsqu'on lui a demandé si Platinum était déjà en conversation avec Microsoft sur Scalebound, Kamiya répond étrangement "Je ne peux rien confirmer ni nier, mais nous pourrions parler à Microsoft. Mais nous pourrions aussi en parler à Nintendo, Sony, Capcom, Konami ou n'importe qui ! "Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il pensait qu'il aurait plus de chance de travailler sur Scalebound une deuxième fois, Kamiya a déclaré à VGC qu'il pensait que Platinum avait grandi depuis la fin de son développement."À l'époque où nous faisions Scalebound, il y avait beaucoup de choses que nous ne pouvions pas faire et c'était difficile pour moi. C'était dur d'échouer comme ça. Quand le projet s'est terminé, ce n'était pas comme si le lendemain je m’étais dit: "Je dois réessayer". J'avais besoin de repos.Mais le temps passe, les choses changent, les choses sont différentes maintenant. J'ai eu un peu de temps pour réfléchir et oui, j'aimerais essayer de refaire Scalebound. C'est mon sentiment."