Salut, bonjour, Je recherche une xbox series X pour l'anniversaire de mon fils, je suis sur un discord et telegram pour recevoir les notifs de dispo mais il y en a assez peu et ca part aussi tres vite. Du coup est ce que vous auriez un truc pour trouver ca ? Peut-etre de meilleur liens pour suivre les dispo, une astuce ou est ce que vous en vendez une par tout hasard?! Merci, Au revoir.

posted the 02/15/2022 at 07:57 AM by fuji