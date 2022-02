2019. C'était, et je ne le savais pas, le dernier salon de jeu vidéo que je parcourais : Le Tokyo Game Show !Les salons de jeu vidéo étaient une véritable occasion pour moi, mais aussi de nombreux joueurs vraiment passionnés, d'être en contact avec les développeurs et les nombreux artistes qui créent les jeux qu'on adore tant !Ce qui me manque le plus, c'est le contact avec la scène indé, incroyablement vivante, et qui a pu se développer à une vitesse hallucinante grâce à l'adoption en masse du dématérialisé.Moi qui espérais un retour "à la normal" un an après le début de la crise du Covid-19, je n'avais assurément pas visé juste... Mais, je ne sais pas, j'ai vraiment espoir que cette année tout s'atténue pour, même si je sais que c'est un vœu égoïste, pouvoir échanger à nouveau avec les concepteurs de nos jeux ^^ !Et vous, ça ne vous manque pas cette période de l'E3 surtout, où l'on avait sur une très courte période une salve de jeux annoncés ?