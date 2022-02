Sony a annoncé que MLB The Show 22 sortira le 5 avril 2022 sur Xbox… et Nintendo Switch ! On apprend également, à travers ce communiqué, que le jeu sera disponible sur PS4, mais également sur PS5 au tarif de 79,99 € chez nous.Mieux encore, si vous avez le Xbox Game Pass, Microsoft a décidé d'inclure le jeu dans son programme... Dès le premier jour de sa sortie !Un argument de poids pour ce qui est le service de "Netflix du jeu vidéo" du géant du Software (et de l'Hardware) Microsoft !