Je pense que les joueurs ne comprennent pas ce qu'un marché secondaire numérique peut leur apporter. Pour l'instant, en raison de la situation et du contexte actuels des NFT, les joueurs croient vraiment qu'il s'agit d'abord de détruire la planète, et ensuite d'un simple outil de spéculation. Mais ce que nous [chez Ubisoft] voyons d'abord, c'est la finalité du jeu. Il s'agit de donner aux joueurs la possibilité de revendre leurs objets une fois qu'ils en ont fini avec eux ou qu'ils ont fini de jouer au jeu lui-même. Donc, c'est vraiment, pour eux. C'est vraiment bénéfique. Mais ils ne l'ont pas pour le moment.



Aussi, cela fait partie d'un changement de paradigme dans le jeu. Passer d'un système économique à un autre n'est pas facile à gérer. Il faut aller à l'encontre de beaucoup d'habitudes et d'un état d'esprit bien ancré. Cela prend du temps. Nous le savons.

"NFT", pour rester très simple, c'est un moyen aujourd'hui qui permet d'authentifier un bien digital que ce soit une image, un son, une vidéo, un logiciel. Cela repose sur la technologie "blockchain", la même qui permet les crypto-monnaie d'exister et ainsi d'avoir des marchés financiers parallèles grâce à l'inextinguibilité d'Internet. Les deux ce sont très vite liés: obtenir un certificat se fait donc avec de la crypto-monnaie.Les NFT ont à l'origine été créé pour certifier les œuvres d'art numériques, des images/sons/vidéos artistiques, mais leur but ayant aujourd'hui été détourné au motif purement spéculatif, acheter un NFT en crypto-monnaie aujourd'hui pour avoir une plu-value demain en revendant au plus offrant.Et ça les éditeurs de jeux vidéo tels que Ubisoft, EA et même Square-Enix ont bien compris qu'il y a le même potentiel à intégrer les NFT dans leur jeux vidéo de la même manière que les micro-transaction et autres formes de dépendances venant avec ça (gashapon, lootbox...) afin de générer encore plus d'argent. On voit déjà des jeux mobile/PC avec NFT sur la même base des jeux FP2.Dans une interview accorder au média dédié à la crypto-monnaie Finder, Nicolas Pouard (vice-président du pôle Strategic Innovations chez Ubisoft) revient sur la critique en réitérant l'intérêt d'Ubisoft pour la technologie en faisant mine que le but final n'est pas de générer de l'argent sur de la spéculation mais qu'encore une fois les joueurs ne comprennent rien...Donc je résume : "Ce n'est pas de la spéculation" MAIS les joueurs peuvent revendre leur bien dématériel SAUF quand il s'agit de bien rare et là le prix augmente donc c'est bien de la spéculation. Je vois tellement Ubisoft vendre suffisamment de skins pourri sur sa plateforme Ubisoft Quartz pour décourager la revente tellement personne n'en voudra et ainsi tuer une nouvelle fois leur projet un peu comme un certain Hyper Scape... Je ne vois tellement pas d'autres issues à celaLes gars d'Ubisoft si vous lisez ceci, va falloir réfléchir doublement ou triplement avant de l'ouvrir (et aussi arrêter de surfer sur des tendances que vous ne maitrisez pas en espérant que les gens soient suffisamment bêtes ou peu informés pour prendre à l'hameçon tout ça au lieu de créer un produit juste qualitatif...).