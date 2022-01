Je me rends compte que certaines personnes qui "jouent pour s'amuser" et qui constituent actuellement la majorité des joueurs ont exprimé leurs réserves à l'égard de ces nouvelles tendances, ce qui est compréhensible. Cependant, je pense qu'il y aura un certain nombre de personnes dont la motivation est de "jouer pour contribuer", c'est-à-dire pour aider à rendre le jeu plus passionnant. Le jeu traditionnel n'a offert aucune incitation explicite à ce dernier groupe de personnes, qui étaient motivées strictement par des sentiments personnels incohérents tels que la bonne volonté et l'esprit de bénévolat. Ce fait n'est pas sans rapport avec les limites du "contenu généré par l'utilisateur" existant. Le contenu généré par l'utilisateur est né uniquement du désir des individus de s'exprimer et non d'une incitation explicite à les récompenser pour leurs efforts créatifs. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les contenus générés par les utilisateurs n'ont pas été aussi nombreux que l'on aurait pu s'y attendre à changer la donne.



Cependant, avec les progrès des économies de jetons, les utilisateurs recevront des incitations explicites, ce qui aura pour effet non seulement de renforcer la cohérence de leur motivation, mais aussi de créer un avantage tangible pour leurs efforts créatifs. Je pense que cela incitera davantage de personnes à s'investir dans ces efforts et permettra aux jeux de se développer de manière passionnante. Qu'il s'agisse de s'amuser, de gagner de l'argent ou de contribuer, une grande variété de motivations incitera les gens à s'engager dans les jeux et à se connecter les uns aux autres. Ce sont les jetons basés sur la blockchain qui permettront cela. En intégrant des économies de jetons viables dans nos jeux, nous favoriserons une croissance autonome des jeux. C'est précisément ce type d'écosystème qui est au cœur de ce que j'appelle le "jeu décentralisé", et j'espère que cela deviendra une tendance majeure dans le domaine des jeux à l'avenir.

... Mais c'est pas avec vous qu'il fera son businessSquare-Enix est étonnamment l'une des compagnie de jeux vidéo qui s'intéressent de très près aux NFT, ces objets d'achat unique dont vous êtes seul certifié comme propriétaire (et que vous pouvez revendre ensuite), actuellement tendance sur Internet et notamment dans le domaine de l'art numérique."NFT dans le JV", Ubisoft a récemment lancé sa boutique NFT "Ubisoft Quartz" sensé être un marché cosmétiques pour les jeux compatibles (dont Ghost Recon Breakpoint). Cosmétiques peu originales assez mal accueillis au final par les fans. La technologie "blockchain" dont les NFT se reposent ne serait qu'une brique aujourd'hui dans ce qui pourrait être un ensemble hyper-connecté impliquant metaverse et cloud gaming notamment.En tout cas, dans une lettre souhaitant la nouvelle année, Yosuke Matsuda le président actuel de Square-Enix est persuadé qu'il y a 2 types de joueurs : ceux qui jouent pour le fun et ceux qui jouent pour la contribution à une communauté, et que les NFT visent la 2e catégorie...Mais que peut nous réserver Square-Enix avec les NFT ? Si du coté Japon la question se pose, on peut facilement imaginer du coté occidental des NFT dans des projets alakon comme avec des jeux de licence Marvel et cie je suppose.En tout cas, les gars de chez Ubisoft de leur coté pensent la masse de joueurs finira par accepter les NFT dans le paysage vidéoludique... https://www.gamekyo.com/blog_article460523.html