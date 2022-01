Je m'associe à @VoiceverseNFT pour explorer les moyens par lesquels nous pourrions ensemble apporter de nouveaux outils à de nouveaux créateurs pour faire de nouvelles choses, et donner à chacun une chance de posséder et d'investir dans les propriétés intellectuelles qu'il crée.

Nous avons tous une histoire à raconter.

Vous pouvez haïr.

Ou vous pouvez créer.

Qu'est-ce que ce sera ?

Les fans et les membres de l'industrie du jeu vidéo se plaignent de plusieurs choses :



1) Le soutien aux NFT qui, selon les critiques encouragent le vol créatif et les dommages à l'environnement, est une position opportuniste chez de nombreux acteurs de l'industrie à ce stade.



2) Baker semble promouvoir une technologie qui viserait théoriquement à dévaluer, voire à remplacer, ce que lui et ses collègues acteurs vocaux font.



3) En lisant les plans réels de Voiceverse, il est difficile de croire à la réalité logistique d'une grande partie de ce projet, avec des présentations pleines de langage typique "imaginez que c'est possible !", avec presque rien de concret à montrer pour cela.

Vous connaissez probablement Troy Baker, il est la voix anglaise de bon nombre de vos personnages préférés, de Pain (NARUTO) à Jonesy (Fortnite), en passant par Joel Miller (The Last of Us), Revolver Ocelot (Metal Gear Solid V) ou Pagan Min (Far Cry) pour ne pas citer la langue liste de personnages emblématiques doublés.Et bien Baker annonce entrer dans le domaine des NFT en s'associant à Voiceverse NFT, une plateforme prônant le "web metaverse" et qui permet la vente de voix sous forme de NFT, ce qu'ils s'appellent des "Voice NFT".Voiceverse NFT est différent des autres plateforme NFT dans la mesure où le contenu offert est généré par une IA. Si j'ai bien compris, ce qui n'est pas certain, cette entreprise permet d'acheter un programme qui recompose la voix d'une célébrité associée (le programme vous permettant ainsi de faire dire ce que vous voulez avec la voix de la personne).Alors Baker n'est pas la première célébrité à s'associer avec Voiceverse NFT, mais c'est la première qui soit lié au jeu vidéo de près. Et les réactions à cette actualité ne sont globalement pas bonnes, mais qu'en sera-t-il sur Gamekyo ?...Pour finir, je vais coller un texte du magazine Forbes à ce sujet :