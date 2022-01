Les joueurs rejoignant le Petaverse ont le choix parmi plus de 300 races de chiens. Chaque chien DOGAMÍ a des caractéristiques propres et génère une expérience utilisateur spécifique sur mobile et en réalité augmentée. L’univers DOGAMÍ a aussi sa propre identité visuelle et son scénario, créés par Bryan J.L. Glass, ancien scénariste de chez Marvel et DC Comics et qui a notamment collaboré sur Thor et les aventures de Superman.

Les joueurs sont rémunérés en fonction de leurs actions positives, de leur capacité à élever leurs chiens ou en gagnant des concours. Dans le “Petaverse” les joueurs gagnent des $DOGA, crypto-monnaie basée sur la blockchain Tezos, renommée pour son faible impact énergétique. Cette monnaie virtuelle pourra être utilisée pour acheter des accessoires pour son chien ou encore des billets pour des évènements virtuels.

Malgré les critiques concernant son entrée dans le monde des NFT avec sa propre plateforme Quartz, Ubisoft se joint à Animoca Brands, XAnge et des cofondateurs de The Sandbox pour financer DOGAMÍ (environ six millions de dollars), une expérience en réalité augmentée et développée sur la blockchain Tezos qui permet d’adopter et d’élever des chiens virtuels NFT en gagnant des tokens $DOGA. Elle sera disponible sur les smartphones au printemps 2022.