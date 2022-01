PS4 (Uncharted 4+Lost Legacy 104,63 Go)

1080p à 30fps



PS4 Pro (Uncharted 4+Lost Legacy 107,08 Go)

1440p à 30fps



PS5 (68,92 Go)

Mode Fidélité : 2160p à 30fps

Mode Performance : 1440p à 60fps

Mode Performance+ : 1080p à 120fps



- La PS5 propose 3 modes d'affichage dans les deux jeux avec des framerates et des résolutions différentes. Je n'ai pas détecté que ces résolutions soient dynamiques, mais je ne l'exclurais pas.

- Les temps de chargement sont presque inexistants sur PS5. C'est une amélioration considérable.

- La taille des deux jeux a été réduite de près de 45 % sur PS5.

- Il y a une légère amélioration dans certaines ombres lointaines.

- Le filtrage anisotropique a été grandement amélioré.

- La distance d'affichage en termes de géométrie et d'éléments a été augmentée, mais pas dans les ombres.

- Il n'y a pas de changement dans les textures.

- Le framerate en mode Performance+ présente quelques baisses dans les moments de plus grande tension, notamment dans la zone du train dans Lost Legacy.

- Si vous avez Uncharted 4 et Lost Legacy sur le Playstation Store, vous pouvez effectuer une mise à jour pour 10 €.

- La PS5 ne dispose pas des modes multijoueurs et survie.

- Je recommande de désactiver le flou de mouvement si vous jouez en mode Performance+. À mon avis, cet effet n'est pas nécessaire avec un taux d'images par seconde aussi élevé.

PS4 1080p à 30fps (5,00Gb)

PS5 2160p à 60fps ou 1080p à 60fps (1,34Gb)



- Le patch Nextgen a été publié pour la PS5 et la Xbox Series.

- La taille du jeu a été réduite grâce au système de compression de la PS5.

- Nous avons maintenant deux modes d'affichage qui, honnêtement, n'ont aucun sens, mais je ne serai pas celui qui contredira Peppa.

- Les temps de chargement se sont considérablement améliorés sur PS5.

- Malgré ces améliorations, je ne recommande pas ce patch pour le moment. Le déchirement dont souffre la version PS5 est constant.

- Quelques problèmes de stuttering en mode Performance PS5.

- Je recommande de ne pas utiliser ce patch et de continuer à utiliser la version PS4 pour la rétrocompatibilité pour le moment.

Malgré le poids des années, le jeu est incroyable graphiquement avec une direction artistique maitrisée à la perfection pour un titre qui est (et restera) un monument du jeu vidéo !Étonnamment, je préfère largement jouer en 30 fps, donnant une vraie saveur de film hollywoodien (car oui, les films ne sont que très, très, très rarement en 60 fps) au titre de Naughty Dogs, qui retrouve très rapidement un côté "jeux vidéo arcade" dès qu'on le met en 60 fps (ouais, j'sais pas, avec les phases de tirs, ça me rappelle limite du Virtual Cops)... Donc je vais me cantonner à de la 4K native en 30 fps, qui donne une profondeur incroyable à l'image et une telle finesse... Ça fait super plaiz ! Hâte de voir les prochains projets du studio (et une opti 4K/30fps sur The Last of us Part 2).Ah, mention spéciale pour l'utilisation de la DualSense, avec des effets comme la pluie ressentie sur la manette, les tensions des arcs ou le recul des armes à feu !Notez au passage que grâce à Kraken, on passe de 110 Go pour les 2 jeux sur PS4 à seulement 70 Go sur PS5. Je n'ai presque pas eu à effacer de jeux pour l'installerQuant aux chargements instantanés (ouais, plaignez-vous dans les commentaires de qualifier des chargements de 2 secondes et 13 millièmes "d'instantanée") ont un côté... Magique !On finit par ce que vous voulez tous voir : Des zooms à 300% sur l'image pour comparer à la version PS4, ainsi que des graphiques pour voir les chutes de framerate. Enjoy !Enfin pour terminer, un dernier mot pour vous annoncer que le patch PS5 de Pegga Pig est enfin disponible ! Énormément demandé, celui-ci permet enfin de faire tourner le titre en 4K native (s'il vous plait) et en 60 fps. Vous pouvez retrouver la vidéo et tous les détails ici :Impressionnant visuellement, les développeurs ont réussi à se rapprocher au maximum de l'animé à succès du même nom, voire parfois à le dépasser. Hâte de voir ce genre de technique appliqué à des animés japonais par exemple, cela pourrait être vachement très sympa !À noter que la taille du jeu a été drastiquement réduite, passant de 5 Go à 1 Go et demi environ. Merci au Kraken, là encore ! Par contre, le jeu souffre sur cette version PS5 de stuttering et de déchirement donc... Cantonnez-vous à la version PS4 ;-) !