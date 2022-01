Voici un article autour de Légendes Pokémon Arceus





------------------------------







------------------------------



------------------------------------------------------------

J'vais péter un câble pourquoi y'a des Keunotor partout dans mon jeux T_T ! J'ai l'impression que c'est le pire Pokémon de toute l'histoire de Pokémon, même les memes avec sa tête ne sont pas droles T_T ! Sinon en Pokémon pourris... Pokétrash les a listés ^^LA PREUVE :Bon, et sinon, un premier jet concernant mon expérience sur ce Pokémon...Alors c'est moche. Et c'est pas la D.A., qui me convient, mais des choix techniques vraiment étrange, on dirait une évolution de l'ancien moteur mais mis à la sauce breath of the wild... Cela dit c'est joli quand même sur l'écran OLED 7 pouce 720p.C'est (curieusement) fluide chez moi, en 30 fps. L'histoire du jeu ne me botte pas plus que ça, et au début c'est surprenant de pouvoir se faire bolosser par des Pokémon (lol) et de pouvoir le capturer en balançant des Pokéball sur eux. Mais le gameplay est fun et agréable, les musiques me rappelle un peu du Breath of The Wild, on se sent vraiment à la chasse au Pokémon et pas en train de jouer à un RPG où il faut baisser les points de vie de son adversaire...Niveau déception, personnellement, c'est surtout au niveau de l'ambiance sonore et particulièrements les doublages : Alors sans aller jusqu'à demander des doublages en japonais intégral (qui aurait été vraiment top), même un jrpg comme MONARK en a, j'aurais au moins aimé avoir des onomatopés avec la lecture des textes comme pour Animal Crossing qui génère automatiquement des sons audible des phrases prononcées (et ils ont cette technologie AC étant un jeu Nintendo). Et pour les Pokémon... Bordel, pourquoi avoir remis des sons 8 bits comme à l'époque de la Game Boy ? On fait table rase de la série Pokémon et on recycle les sons des Pokémons ? Où sont mes "Pikaaaaa"" de mes Pikachu ? Pkoi Psykokwak émet des sons bizarre ? Bref, autant j'excuse les graphismes de GameCube (et puis, j'aime bien la GameCube), autant pour ce qui est des sons... Aucune excuse et grosse déception.J'ai grave envie de tout explorer, j'était tout content de capturer mon Psykokwak (bien plus que dans les épisodes canoniques sauf quand j'avais eu l'épiosde Rouge et Bleu) et même si les Keunotors me traumatisent autant que les Ratata du bourg Palette, je dois avouer que... Bah oui, j'aime ce jeu.Mais je ne le recommande qu'aux fans de Pokémon, en particulier ceux qui ont connu les épisodes Game Boy, et qui on envie d'une relecture de ce que doit être Pokémon (et normalement, vous êtes habitués aux graphismes pourris, vous outrepasserez cela)