Je suis le premier surpris, j'ai installé le jeu pour cause de famine du Xbox Game Pass (bon, ok, en AA car en indés on est servi) et ça fait 4 jours que je joue tous les jours à ce Rainbow Six Extraction O_o !Et ça y est, j'ai débloqué le mode le plus difficile du jeu, avec les dernières cartes du jeu (Truth & Conséquence) et... Wow, ça s'est pas bien passéCe Rainbow Six Extraction a quelque chose d'organique dans son gameplay et de très réussi dans sa coopération. En plus, le jeu est plutôt jolie et je trouve la D.A. réussie !C'est pour moi un vraie alternative à un Back 4 Blood, Left 4 Dead ou World War Z, mais dans un style différent, proche de l'infiltration (on veut un Splinter Cell), avec une excellente intelligence artificielle et une difficulté bien dosée !Le jeu aurait pu être un hit si sa progression à base de défis à accomplir vous rapportant 10.000 pts en pingant un ennemi (à la Fortnite) avait été plus classique, à la manière d'un Back 4 Blood avec une vraie histoire à suivre, le retrait de cette p**** de boutique de merde avec ses skins à 15 € sur un jeu vendu 50 € (hors de question que je lâche des tunes la-dedans, je vais acheter VI de LOL dans Fortnite à 22 € plutôt CAR LUI A LA DESCENCE D'ETRE UN FREE TO PLAY) et... C'est tout ce que j'ai à dire.Et puis, finalement, ça ne me gène pas plus que cela que le jeu soit "brandé" Rainbow Six : Après tout, le jeu nous impose d'analyser la zone et de coopérer avec les autres agents pour mener notre mission à bout, c'est bien un Rainbow Six, surtout sur les niveaux de difficulté les plus élevés !Bon, j'vous laisse, j'ai des murs à défoncer avec la masse tactique de Sledge