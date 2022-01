On revient dans cette vidéo sur les débuts d'Hideo Kojima dans le jeu vidéo, avec son arrivée chez Konami et la conception du premier épisode de la saga culte sur MSX2.Et c'est l'occasion de parler des différentes influences cinématographiques du titre, ainsi que des conversions qui vont suivre sur NES et sur ordinateurs.

posted the 01/22/2022 at 08:37 AM by jedi