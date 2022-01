"Le 17 janvier dernier, alors qu'était diffusée sur Senato TV et sur Facebook une réunion en ligne du Sénat Italien, une mystérieuse vidéo est apparue… Il s'agissait d'un hentai (porno animé jap) mettant en scène Tifa du célèbre jeu Final Fantasy 7.Une situation plutôt embarrassante pour le Mouvement Cinq Étoiles, qui s'exprimait au sujet de la transparence de l'administration publique. La diffusion du contenu pour le moins inapproprié a duré 30 longues secondes, durant lesquelles les intervenants ne savaient pas réellement quoi faire.La vidéo s'est arrêtée après qu'un des membres du sénat ait crié à plusieurs reprises "sex offender !", puis la discussion a repris son cours. Sur la VOD de la réunion, la scène a bien évidemment été coupée.Mais alors, qui a diffusé ce hentai ? D'après la sénatrice, il s'agirait d'un hacker ayant voulu piéger le Mouvement Cinq Étoiles qui fait débat en Italie. D'après les internautes, ce serait tout simplement un membre du Sénat s'étant laissé distraire et ayant malheureusement appuyé sur l'icone de diffusion d'écran.Toutefois, la piste du hacker s'étant faufilé dans la réunion en ligne reste privilégiée par les autorités Italiennes. Dans tous les cas, les membres du Mouvement Cinq Étoiles seront désormais bien vigilants durant leur prochaine diffusion."Pour les pervers la video est facilement trouvable.

Like

Who likes this ?

posted the 01/19/2022 at 10:14 PM by guiguif