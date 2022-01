Si si vous avez bien lu, un MMO sur Mobiles.Et le pire c'est qu'il a l'air bien.https://www.jeuxvideo.com/news/1516029/avatar-reckoning-un-mmorpg-au-sein-de-pandora-annonce.htmDonc on pourra incarner un Na'Vi, aider les clans contre les humains ou se taper dessus, suivre une histoire en solo, gérer son inventaire et croiser des créatures gigantesque, les trucs habituels.Rendez vous en 2022 sur IOS et Android, sinon ca sera la Guerre !

posted the 01/14/2022 at 10:36 AM by darkxehanort94