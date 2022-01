Hum. Vu que dans ma dernière vidéo, certains voulaient ABSOLUMENT voir des comparatifs GT7 vs GT Sport, voici un comparatif avec même GT6 inclus, fait par nos confrères de Cycu1 :Et ceux qui jouent à Gran Turismo comprendront pourquoi on ne peut pas toujours avoir exactement les même circuits, ni les même conditions météorologiques.Gran Turismo 7 sortira le 4 mars 2022, sur PS5 et PS4.