Une semaine après avoir fait ses débuts sur PS5, PS4 et dans l'abonnement PlayStation Plus, la base de joueurs de Deep Rock Galactic explose les compteurs. Selon un communiqué de Coffee Stain, le jeu coopératif a désormais vu passer plus de 10 millions de joueurs, dontPour rappel, Deep Rock Galactic comptait 3 millions de copies vendues en novembre dernier, auxquels s'ajoutaient un peu moins d'un million de joueurs issus du Xbox Game Pass. Deux mois et une intégration dans l'abonnement PlayStation Plus plus tard, Deep Rock Galactic a passé la barre des 10 millions de joueurs.