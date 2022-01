La demi molle commence à sérieusement se durcir :

Little Big Adventure 3 recrute un senior producer d'horizon Far West



Ron Van Bijsternveldt prend donc congé de Guérilla et de sa team après avoir terminé de travailler sur le prochain épisode d'horizon, dont la sortie est prévue le mois prochain.



Il rejoint donc le studio 2.2.1, où officient Didier Chanfray et Frédéric Raynal, les créateurs de la saga de Twinsen.



[Img]https://images.gameforever.fr/images/2022/01/11/Screenshot_20220111-133602_Twitter.jpg[/img]