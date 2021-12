Je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui, c'est la sortie nationale de BELLE au cinéma, et c'est un animé qui m'a vraiment touché et qui pour moi ne peut pas être raté par aucun amateur de cinéma Japonais.La bande son est exceptionnelle, en japonais bien sûr, mais j'ai pu écouter la performance de Louane et elle est... Incroyable !C'est un nouveau Chef-d'œuvre de Mamoru Hosoda, et... Je n'ai rien à redire de plus.Cette musique, j'sais pas, elle me fait vibrer, j'vais chercher l'OST VF et JP du coup !!! Et j'vais filer le revoir au cinéma en VF je sens (avec Matrix Resurrection) !Extrait en VF pour le doublage (je ne l'ai pas vu mais ça a l'air presque parfait) :