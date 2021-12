Depuis que nous avons annoncé qu'Abandoned était en développement pour la PS5 en avril dernier, nous avons dû faire face à de multiples difficultés dans le cadre du développement du jeu. Le jeu étant en développement depuis 2017, le concept a changé plusieurs fois. Et décider de travailler sur des jeux plus petits à côté de ce titre était un fardeau pour nous que nous n'aurions pas dû commencer. Début 2021, nous avons décidé de nous concentrer pleinement sur Abandoned et lorsque nous avons annoncé le teaser d'annonce en avril, il n'a pas du tout atteint et répondu à notre vision. Nous avons donc dû retravailler l'ensemble du jeu.



Realtime Experience launch



Après beaucoup de stress, des délais non respectés et une production chaotique, nous avons annoncé l'application Realtime Experience PS5 en juin 2021 pour présenter le jeu et la technologie qui le sous-tend. Sachant que l'application Realtime Experience a été annoncée trop tôt et sous la pression constante des rumeurs, notre équipe a de nouveau dû faire face à des difficultés pour présenter correctement le jeu à travers la Realtime Experience, ce qui l'a obligée à retarder l'application non pas une, mais deux fois.



Learning curve



Avec les erreurs que nous avons commises, nous ne voulons pas refaire les mêmes erreurs. Tout cela n'a été qu'une énorme courbe d'apprentissage pour nous. Nous voulons livrer un jeu que vous pourrez apprécier.



Tech demo



Avec le début de la nouvelle année, nous commençons par une démonstration technique dans l'application Realtime Experience via une mise à jour du patch accompagnée d'une nouvelle conception de l'application Realtime Experience pour une meilleure expérience utilisateur. La démo technique présente la technologie d'Abandoned en temps réel, avec des images, du son et le retour haptique de la DualSense, qui ajoute une nouvelle couche à l'expérience de l'horreur.



Realtime Experience app



Avec 3 millions d'utilisateurs de la PS5 qui se sont engagés dans un total de 11 millions de sessions à ce jour (données de Sony), nous voulons offrir quelque chose de gratifiant et qui mérite d'être suivi de près. L'application sera mise à jour tout au long de l'année.



Prologue & game reveal



Le premier trimestre 2022 s'annonce intéressant pour les fans d'Abandoned. Avec la révélation du jeu qui approche et la sortie du Prologue qui se rapproche de plus en plus, nous travaillons dur pour nous assurer de présenter le jeu de la meilleure façon possible et de manière stable.



De la part de l'équipe @BLUE BOX Game Studios, joyeuses fêtes et bonne santé pour 2022 !